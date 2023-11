Lewis Hamilton se une a Fortnite con nuevas y fabulosas ‘skins’

Fortnite preparó una asombrosa y veloz sorpresa para sus fieles fanáticos, al añadir dos increíbles skins del piloto de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton.

Epic Games y Fortnite lanzaron un emocionante promocional que muestra el esfuerzo que se puso a esta colaboración con uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 de la actualidad.

There are no limits. Transcend expectations. Break boundaries.



The heroic @LewisHamilton is joining the Fortnite Icon Series ⚡ pic.twitter.com/WdcbCq0H1Y