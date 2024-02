Liam Neeson protagonizará la adaptación de "Naked Gun" este 2025

Paramount Pictures ha confirmado que el legendario teniente Frank Drebin regresará a la pantalla grande en una nueva adaptación de "Naked Gun".

En esta ocasión, el intrépido pero torpe detective será interpretado por el talentoso Liam Neeson, quien promete llevar el caos y la diversión al máximo.

Gonna watch the First Naked Gun because believe it or not it is really fun watching bad things happen to that one guy who spends most of his time on golf courses these days looking for the real killers. Also Leslie Nielsen is probably one of the funniest people to ever act. pic.twitter.com/9Ab75rFmZT — Brad Milne, formerly @Darbmilne (@BradMilne79) February 22, 2024

La noticia ha emocionado a los fanáticos de la comedia, ansiosos por revivir las hilarantes aventuras del inolvidable Drebin. Con Neeson al frente, podemos esperar una dosis de humor garantizada y momentos memorables en cada escena.

Akiva Schaffer (“Hot Rod”, “Pop Star: Never Stop Stopping”) dirigirá la cinta, la cual sería estrenada en julio de 2025. El guion fue escrito por Dan Gregor, Doug Man y Schaffer, quien colaboró con el filme “Chip ’N Dale: Rescue Rangers", en 2022.

The Naked Gun reboot starring Liam Neeson and produced by Family Guy creator Seth MacFarlane and Erica Huggins' production company Fuzzy Door will arrive in theaters on July 15, 2025. https://t.co/x0i1HulOMB pic.twitter.com/2H3ycty6ui — IGN (@IGN) February 29, 2024

Las películas “Naked Gun”, adaptación de la serie de televisión “Police Squad!”, fueron grandes éxitos de la comedia de pastelazo.

Love these films, my favorite scene is in the sequel to Naked Gun, Leslie Neilson’s spoof pottery scene from Ghost . . .



Enjoy🎥



pic.twitter.com/DE4CQQy6FP — Nostalgia . . . (@Nostalgia150360) February 26, 2024

Se estrenaron en un periodo de seis años: “The Naked Gun: From the Files of Police Squad” (1988), “The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear” (1991) y “Naked Gun 33 1/3: The Final Insult” (1994).

Nielsen falleció en 2010 a los 84 años. Antes de darle vida al teniente Drebin, Nielsen había sido actor dramático durante casi toda su carrera.

“Poco a poco me fui haciendo a la idea de que durante los últimos 35 años me eligieron para los papeles equivocados”, dijo Nielsen en alguna ocasión, “y finalmente estoy haciendo lo que realmente quería hacer”.

Some people are a little confused about Liam Neesom replacing Leslie Nielsen in the Naked Gun reboot.



Before Airplane & Police Squad Leslie Nielsen was best known for playing stern authority figures in supporting and guest roles for decades. pic.twitter.com/xehUT73MP7 — Duncan MacMaster The Internet’s Sweetheart (@FuriousDShow) February 28, 2024

Con información de AP.