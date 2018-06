Revela Liam Payne disco solista en México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Para aprovechar su visita en México, a donde vino para participar en los MTV Millennial Awards (MIAW), Liam Payne platicó con los medios en las instalaciones de Universal Music, con un nuevo sencillo bajo el brazo y casi todo listo para el lanzamiento de su primer álbum solista. Siguiendo los pasos de sus otros compañeros en One Direction, en septiembre llegará al mercado un disco del que todavía no quiere revelar el nombre, pero que estará plagado de colaboraciones como la que ya se puede escuchar con J Balvin.

De acuerdo con vanguardia.com, soltando frases y palabras en español, “buenas tardes”, “¿qué tal?”, “gracias”, el cantante se dijo feliz de estar en México y del recibimiento que tuvo de sus fans, muchos de los cuales se formaron afuera de Universal para intentar acercarse o ver, aunque sea de lejos, a su ídolo de Inglaterra. Payne se encuentra de promoción con su nuevo sencillo, “Familiar”, donde colabora con J Balvin, tema que será parte de su nuevo proyecto. “Lo conocí justo antes de que realmente se despuntara su carrera”, platicó sobre su encuentro con Balvin. “Fuimos a cenar por un amigo en común en Nueva York. Nos llevamos muy bien, nos hicimos buenos amigos, es un tipo muy agradable. Nos divertimos mucho, ya sabes, esas situaciones en las que simplemente te entiendes con alguien, entienden el mismo humor, comparten los mismos valores”.

Payne dijo admirar el trabajo y carrera de su colega latino, cuyo tema favorito es “Ahora”, el cual también le ha ayudado en sus “clases” de español. “He tratado de aprendérmela, pero es muy difícil, hay una palabra justo en medio que me ha estado molestando, no puedo hacer el coro”. En los MIAW, agregó, pudo escuchar muchos otros artistas de este lado del continente, de los cuales destacó a Sebastián Yatra.

Sobre su sonido post-One Direction, aseguró que era una mezcla de ritmos: “Estoy en medio de descubrir mi sonido. Ha sido un viaje salvaje. Cada canción que he sacado hasta ahora ha sido bastante diferente, ahora hasta entré a lo latino, lo cual es completamente diferente para mí. Ha sido muy divertido, disfruto eso y disfruto tener la oportunidad de hacerlo. Mi álbum es una mezcla, traté de hacerlo para que fuera como un playlist, siento que el mundo es lo que está escuchando ahora. Quieren distintas voces, escuchar cosas diferentes, la gente está acostumbrada, no es algo a lo que le debas temer. Era algo a lo que quería abrirme más”.

De voz rápida y amable, entre una que otra broma, Payne dijo que sus nuevas letras serían íntimas. “Hay pequeñas historias que nunca he contado. Normalmente soy extremadamente abierto, pero estas son cosas que me guardaba”, admitió, añadiendo que también habrá más colaboraciones, las cuales abarcarán cerca de la mitad de la producción.

Sobre su etapa como padre, explicó que no quiere dejar de trabajar para darle un buen ejemplo a su hijo, aunque algunos medios en su país natal no lo ven con buenos ojos. “Una de las cosas más importantes que aprendí es que si quieres obtener algo debes trabajar bastante por ello. Obviamente mi hijo está en una situación extremadamente privilegiada. Podría estar en casa con él en cada momento, es encantador y me encanta pasar tiempo con él es fantástico, pero ¿qué le estoy enseñando en realidad? Si puedo empezar por enseñarle que tienes que trabajar mucho por las cosas que quieres en la vida, además trato de asegurar su futuro. Eso es lo que pienso al respecto. Me molestó mucho que en Inglaterra la gente y la prensa realizaran comentarios porque yo no estaba presente, pero tengo un trabajo que hacer”.

Aunque dijo no saber mucho de la mala influencia que puede tener el reggaetón, como el que hace J Balvin, en los niños, ya que no entiende mucho el idioma, comentó que su principal objetivo es proteger a su descendencia en los tiempos actuales. “Es importante educar bien a tus hijos. Puedes escuchar lo que quieras, es lo complicado de que todos tengan mini-computadoras en estos tiempos. Como padre no sé cómo evolucionará el futuro, pero yo voy a tratar de proteger a mi hijo tanto como pueda de cosas que no creo que deba saber a cierta edad”.

“Familiar” es el quinto sencillo que lanza sin One Direction, al cual le preceden “For You”, “Get Low” y “Strip Down”, donde canta junto a Rita Ora, Zedd y Quavo, colaboraciones que, confesó, le dieron el empuje necesario en esta nueva etapa. “Que esta gente quisiera trabajar conmigo, me hizo sentir mucha más confianza en mí mismo, tras salir de esta banda que simplemente fue una locura. Fue bastante intimidante arrancar. Pero ya le estoy tomando el ritmo, lo estoy disfrutando bastante y me encanta la libertad para hacer música”.

Payne señaló estar contento de ver a sus excompañeros de grupo seguir sus respectivas carreras, como Harry Styles, ya que le gusta que cada uno tenga su crecimiento personal. Aunque expresó respeto por el espacio de ellos, a quienes sigue considerando sus amigos, confesó que tiene muy presente una posible reunión. “Tengo un sueño en mi cabeza, y es lindo todavía soñar en este punto, aunque todo es fantástico, de que los cinco volvamos y armemos un pequeño concierto donde podamos tocar un mini-festival de One Direction y eso podría durar por días”, comentó emocionado. “Es muy importante superar esta etapa, porque entre más canciones tengamos, más largo será el concierto. Es como una larga espera para un gran concierto. Eso estaría genial”.