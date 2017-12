Liam Payne 'seducirá' en el soundtrack de 50 Sombras Liberadas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La película Cincuenta Sombras Liberadas se estrenará el próximo 9 de febrero de 2018 y Liam Payne y Rita Ora cantarán el tema principal de esta producción.

De acuerdo con información del portal de entretenimiento Televisa Espectáculos, a través de su cuenta oficial de Instagram, el integrante de One Direction compartió un fragmento de “For You”, colaboración que saldrá a la venta en enero, además de publicar una imagen en la que posa junto a la cantante de 27 años.

Payne no es el único integrante de la famosa boyband en unirse al soundtrack de esta saga erótica. Zayn Malik colaboró con Taylor Swift en la canción “I Don’t Wanna Live Forever” que formó parte de la película Cincuenta Sombras más Oscuras este año, consiguiendo una nominación al Grammy 2018 por “Mejor Canción Escrita para un Medio Audiovisual”.

Cincuenta Sombras Liberadas finaliza la historia de amor entre “Anastasia Steele” y “Christian Grey”, quienes ya están casados y viven rodeados de lujos y placeres, pero varias personas intentarán quitarles la felicidad que tanto les ha costado conseguir.

Hace unos meses la casa productora "Universal" también compartió un nuevo póster de la película, protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan, en la que vemos a Anastasia vestida completamente de novia.

La cinta, basada en la novela de E.L. James, que narra la historia de amor entre el millonario Grey y Steel, llegará a los cines estadounidenses el próximo 9 de febrero, mientras que en México hará su debut el 14 de febrero de 2018.

Mrs. Grey will see you now. #HappyBirthdayAnastasia #FiftyShadesFreed pic.twitter.com/Aa2gHW4W61