Liga de la justicia Snyder's cut: Se confirma la fecha de estreno en HBO Max

Ciudad de México .-Bien dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no venza, y finalmente ya hay fecha de estreno para el corte original del director Zack Snyder de la cinta Liga de la Justicia.

La nueva versión del filme, que llegó a los cines en 2017, estará disponible a partir del 18 de marzo en la plataforma HBO Max, anunció WarnerMedia y Zack Snyder en sus respectivas cuentas de redes sociales.

La película Liga de la Justicia reunió por primera vez a los superhéroes más importantes de DC Comics: Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Mujer Maravilla (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) y Cyborg (Ray Fisher).

Snyder abandonó el proyecto debido a una emergencia familiar por lo que Joss Whedon tuvo que terminarlo y fue él quien se llevó el crédito primario como director.

Sin embargo, Liga de la Justicia tuvo reseñas negativas por parte de los críticos y fanáticos, quienes notaron la diferencia de estilo entre ambos cineastas.

Desde entonces los fans pidieron el lanzamiento de una supuesta versión original de Snyder, de la cual finalmente Warner Bros. confirmó su existencia en mayo de 2020 y su lanzamiento en 2021.

Hasta el momento se sabe que el filme durará cuatro horas y que el guión fue escrito por Chris Terrio.

