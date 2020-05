Lila Downs pide a las personas que no creen en el Covid-19 no ser tan incrédulos

Ciudad de México.- A pesar de que ya vivió una pérdida a causa del Covid-19, la cantante mexicana Lila Downs piensa que hay que tener fe de que saldremos adelante de la pandemia.

Al respecto en entrevista telefónica desde su casa en Oaxaca, la intérprete de "Cariñito" comparte su opinión sobre las personas que todavía no creen en el virus porque no conocen a alguna persona cercana que lo ha padecido. Aunque lo ve como algo muy del mexicano también pide respeto para los que en estas fechas están de luto despidiendo a algún familiar o amigo.