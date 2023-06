Linda Hamilton se une a la Temporada 5 de Stranger Things

Stranger Things se ha convertido en una de las series más populares y exitosas de la plataforma streaming Netflix, es por ello que para la quinta y última temporada buscarán romper todos los records posibles, prueba de ello es la contratación de Linda Hamilton.

La actriz estadounidense de 66 años es reconocida por interpretar a Sarah Connor en las cintas de la franquicia de Terminator, el anunció que sorprendió a los fanáticos de la serie se dió en el TUDUM.

Previamente en agosto del 2022, los creadores y showrunners del show televisivo Matt y Ross Duffer habían dicho que su intención era no introducir ningún personaje nuevo con el objetivo de “centrarse en los originales”, pero no se pudieron resistir en añadir a Hamilton como una de sus estrellas.

Es importante aclarar que no se especificó de qué rol se trata si será una aliada para “Once” y compañía o por el contrario sería una antagonista más en la historia ya sea que comparta o no los planes de Vecna y todas las amenazas provenientes del Upside Down.

Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp y Sadie Sink, son algunos de los protagonistas que regresaran para la temporada final.

Por el momento se desconoce cuándo se estrenará el quinto ciclo, para la mala fortuna de los fanáticos el rodaje fue pospuesto hasta que concluya la huelga de guionistas, quienes le exigen a los estudios mejores salarios.

La temporada 5 de Stranger Things es muy esperada por los fanáticos, quienes esperaran que el cierre se satisfactorio considerando el alto nivel que manejaron en los ciclos previos, se desconoce si al igual que en la cuarta optaran por lanzar los episodios en volúmenes, lo cierto es que el nivel de exigencia será mayor.

🚨Breaking News From #TUDUM🚨



Linda Hamilton is joining the cast of Stranger Things 5! pic.twitter.com/qYJMeGS700 — Netflix (@netflix) June 17, 2023