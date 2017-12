Lindsay Lohan habla de "Mean Girls 2"

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si Lindsay Lohan se sale con la suya, habrá una secuela de Mean Girls.

En una entrevista a la actriz de 31 años en la fiesta navideña de The Daily Mail en Nueva York, donde dijo que le "encantaría" ver el musical inspirado en la película de Tina Fey, actualmente en Washington D.C. y en abril en Broadway. "No sé mucho de eso", aseguró. "Lo escuché ayer por un amigo. ¡Ya veremos!", informa el portal de entretenimiento E News.

Una secuela sólo en DVD salió en 2011, pero Lohan quiere que el elenco original se reúna. "Mean Girls 2 la película, eso es lo importante. ¡Necesitamos a Rachel McAdams! ¡Necesitamos a todo el elenco de regreso!", dijo Lohan, quien interpretó a Candy Heron en la comedia de 2004. "Me encantaría volver a hacerlo. Nos divertimos tanto. Mark Waters es un gran director, Tinay Fey una maravillosa escritora, fue genial trabajar con Paramount, ¡la pasamos súper!".

Paramount le ha estado pidiendo a Fey que ayude a producir una secuela de la película original, que ganó 130 millones de dólares en la taquilla mundial y toneladas de seguidores de culto. "Paramount ha sido muy generoso y solícito conmigo por varios años, diciéndome, ‘¿Te gustaría hacerla?'", dijo en 2010. "En ese momento pensé, ‘¡Deberían dejarlo como está!'". Después de que estrenaron una secuela sin su participación, Fey lo reconsideró. "Ahora me planteé por qué no hacerlo", le contó a Movieline. "Lo hubiese hecho, porque ahora ocurrirá de todos modos".

Así que, por ahora, Lohan tendrá que esperar. Por suerte tiene muchos otros proyectos con los que concentrarse mientras llega la llamada. De hecho, es "muy posible" que trabaje en nueva música para el año que viene. "Amo componer. Cuando estoy actuando siempre me pongo los audífonos porque eso me ayuda a meterme en el personaje que voy a interpretar. Así que siempre ha jugado un papel muy importante", le dijo a E! News. "La música te puede hacer sentir todo".

La cantante de Confessions of a Broken Heart espera poder colaborar con artistas como Ed Sheeran y Eminem, pero no ha contactado a ninguno de los dos todavía. "Nada está escrito en piedra", aseguró. "Veremos lo que pasa mientras estoy en Nueva York, qué podemos hacer".

Lohan, quien cambió Los Ángeles y Nueva York por Londres hace unos años, ahora reside en Dubái. A pesar de que estuvo brevemente en Miami durante el fin de semana, los viajes de la actriz a Estados Unidos son pocos. "Prefiero regresar a Estados Unidos cuando estoy trabajando o a ver a la familia, porque así no hay tanto ruido cuando regreso, porque no tienes privacidad. Me gusta tener mi vida privada, sentirme segura y me siento muy segura en Dubái", dijo. "Es muy conveniente para mí ver a la familia con que trabajo en Estambul cuando estoy ahí. Tengo muchos proyectos que ocurren y se grabarán ahí. Es un mundo muy hermoso, así que paso mucho tiempo en Phuket. Me escondo mucho, hago meditaciones, me gusta explorar. Así soy".

Sobre los reportes de que sale con Je-yong Ha, quien se refiere a sí mismo como el "Hulk Coreano", se rió y aclaró las cosas con E! News. "Estoy soltera", dijo. "Estoy casada con los Emiratos Árabes Unidos".