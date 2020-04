Linkin Park prepara su regreso con nueva música

México.- A casi tres años de la muerte del vocalista Chester Bennington, la banda Linkin Park ha comenzado a trabajar en nuevas canciones, así lo confirmó el bajista Dave Farrell durante una entrevista para un blog musical.

Durante la transmisión en YouTube del show Dan Really Likes Wine con el presentador Dan Nicholl, el músico dijo: “Para nosotros, con la banda, hemos estado escribiendo y haciendo música antes de que todo esto comenzara, así que casualmente en este punto estamos haciendo reuniones de Zoom para almorzar juntos y decir 'Hola', también trabajamos un poco en casa, elaborando ideas”.

“He estado también tocando batería, sólo para hacer algo nuevo. Lo he estado haciendo durante el último año, y deliberadamente hice el mayor ruido posible para crear mi propio espacio en la casa", bromeó.

