Lisa Marie Presley será enterrada en Graeland, igual que su padre

Graceland, la famosa mansión de Elvis Presley, es en dónde será enterrada Lisa Marie Presley; el sitio se convirtió el viernes en un punto de reunión para los fans conmovidos por la muerte de la hija del rey del rock and roll ocurrida un día antes.

Los restos de la cantautora permanecerán junto a los de su hijo, Benjamin Keough, quien murió en 2020, dijo un representante de la actriz Riley Keough, hija de Lisa Marie. Elvis y otros miembros de la familia Presley también están enterrados en Graceland.

Los admiradores rindieron homenaje a las puertas de Graceland el viernes y escribieron mensajes sobre la pared de piedra, dejaron flores y compartieron memorias sobre la única descendiente de Elvis Presley, quien era uno de los últimos vínculos vivos con el ícono cuya influencia todavía resuena en la cultura pop a más de 45 años de su propia muerte repentina.

My beautiful beautiful angel,

I worshipped the ground you walked on, on this earth and now in Heaven. My heart and soul went with you.

The depth of the pain is suffocating and bottomless without you every moment of every day.

I will never be the same.

Please wait for me my love.. pic.twitter.com/3PxLACKs9y