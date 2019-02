¿No viste los Grammys? checa la lista de ganadores

Agencia

LOS ÁNGELES.- Los premios Grammy se han celebrado la noche del domingo en Los Ángeles, en una ceremonia presentada por la cantante Alicia Keys. Estos son los galardonados de la 61 edición de los premios más importantes de la música norteamericana:

Álbum del año: Golden Hour de Kacey Musgraves

Grabación del año: This Is America de Childish Gambino

Canción del año: This Is America escrita por Donald Glover & L. Goransson

Mejor artista nuevo: Dua Lipa

Mejor interpretación de un solista pop: Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?) de Lady Gaga

Mejor dúo pop o en grupo: Shallow de Lady Gaga and Bradley Cooper

Mejor álbum contemporáneo: Everything Is Love de The Carters

Mejor álbum vocal de pop: Sweetener de Ariana Grande

Mejor álbum de rap: Invasion of Privacy de Cardi B

Mejor canción de rap: God's Plan de Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels and Noah Shebib, autores (Drake)

Mejor álbum de country: Golden Hour de Kacey Musgraves

Mejor álbum americano: By the Way, I Forgive You de Brandi Carlile

Mejor álbum R&B: H.E.R., de H.E.R.

Mejor álbum de rock: From the Fires de Greta Van Fleet

Mejor álbum de comedia: Equanimity & The Bird Revelation, de Dave Chappelle.

Mejor álbum de teatro musical: The Band's Visit, de Etai Benson, Adam Kantor, Katrina Lenk y Ari'el Stachel.

Mejor álbum de música alternativa: Colors, de Beck.

Mejor composición instrumental: Blut Und Boden (Blood and soil), de Terence Blanchard

Mejor arreglo, instrumental o a cappella: Stars and Stripes Forever, de John Daversa.

Mejor arreglo, instrumentación y vocales: Spiderman Theme, de Mark Kibble, Randy Waldman & Justin Wilson

Mejor diseño de grabación: Masseduction, de Willo Perron.

Mejor diseño de empaque de una edición limitada: Squeeze Box: The complete works of 'Weird' Al Yankovic, de Meghan Foley, Annie Stoll y Al Yankovic.

Mejor álbum de notas: Voices of Mississipi: Artists and Musicians Documented by William Ferris, de David Evans.

Mejor álbum histórico: Voices of Mississipi: Artists and Musicians Documented by William Ferris, de William Ferris' William Ferris, April Ledbetter y Steven Lance Ledbetter.

Mejor ingeniería de un disco no clásico: Colors, de Beck.

Mejor álbum remix: Walking Away (Mura Masa Remix), de Alex Crossan.

Mejor álbum de audio inmerso: Eye In The Sky - 35th Anniversary Edition, de Alan Parsons.

Mejor álbum contemporáneo instrumental: Steve Gadd Band, de Steve Gadd Band.

Mejor performance de gospel: Never Alone, de Tori Kelly.

Mejor performance de música cristiana: You Say, de Lauren Daigle.

Mejor álbum de gospel: Hiding Place, de Tori Kelly.

Mejor álbum contemporáneo de música cristiana: Look up child, de Lauren Daigle.

Mejor álbum de música gospel roots: Unexpected, de Jason Crabb.

Mejor álbum de world music: Freedom, de Soweto Gospel Choir.

Mejor compilación de sonido para medio audiovisual: The Greatest Showman, de Hugh Jackman y varios artistas.

Mejor banda sonora para medio audiovisual: Black Panther, de Ludwig Göransson.

Mejor composición para medio audiovisual: Shallow, de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

Mejor álbum New Age: Opium Moon, de Opium Moon.

Mejor performance de American Roots: The Joke, de Brandi Carlile.

Mejor canción de American Roots: The Joke, de Brandi Carlile.

Mejor álbum bluegrass: The Traveling' McCourys, de The Travelin' McCourys

Mejor álbum tradicional de blues: The Blues is Alive and Well, de Buddy Guy

Mejor álbum de blues contemporáneo: Please Don't Be Dead, de Fantastic Negrito

Mejor álbum folk: All Shore, de los Punch Brothers

Mejor álbum para niños: All the Sounds, de Lucy Kalantari & The Jazz Cats

Mejor álbum Spoken Word: Faith - A Journey for all, de Jimmy Carter

Mejor álbum de pop latino: Sincera, de Claudia Brant

Mejor álbum latino de rock, urbano o música alternativa: Aztlan, de Zoé

Mejor álbum regional mexicano: ¡México por siempre!, de Luis Miguel

Mejor álbum tropical latino: Anniversary, de Spanish Harlem Orchestra

Mejor álbum regional roots: No, 'Ane'i, de Kalani Pe'a

Mejor film musical: Quincy, de Quincy Jones

Mejor performance solista de country: Butterflies, de Kacey Musgraves

Mejor performance grupal de country: Tequila, de Dan Smyers y Shay Mooney

Mejor canción country: Space Cowboy, de Luke Laird, Shane McAnally y Kacey Musgraves

Mejor performance solista: Joanne (Where do you think you're goin'?, de Lady Gaga

Mejor álbum de pop solista tradicional: My Way, de Willie Nelson

Mejor álbum de pop vocal: Sweetener, de Ariana Grande

Mejor ingeniería de álbum clásico: Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11, de Shawn Murphy & Nick Squire

Mejor productor clásico: Blanton Alspaugh

Mejor performance de orquesta: Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11, de Andris Nelsons

Mejor grabación de ópera: Bates: The (R)evolution Of Steve Jobs, de Michael Christie

Mejor performance coral: McLoskey: Zealot Canticles, de Donald Nally

Mejor chamber music: Anderson, Laurie: Landfall, de Laurie Anderson y Kronos Quartet

Mejor solo instrumental clásico: Kernis: Violin Concerto, de James Ehnes

Mejor álbum solista de música clásica vocal: Songs of Orpheus - Monteverdi, Caccini, D'India y Landi, de Karim Sulayman y Jeannette Sorrell

Mejor compendio de música clásica: Fuchs: Piano Concerto "Spiritualist", Poems of life, Flacier, Rush, de JoAnn Falletta

Mejor composición de música clásica contemporánea: Kernis: Violin Concerto, de Aaron Jay Kernis

Mejor grabación de música dance: Electriciy, de Silk City y Dua Lipa

Mejor álbum de música dance/electrónica: Woman Worldwide, de Justice Music

Mejor álbum de reggae: 44/876, de Sting y Shaggy

Mejor solo de jazz improvisado: Don't Fence Me In, de John Daversa

Mejor álbum de jazz vocal: The Window, de Cecile Salvant

Mejor álbum de jazz instrumental: Emanon, the Wayne Shorter

Mejor álbum largo de jazz ensamblado: American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom, de John Daversa

Mejor álbum de jazz latino: Back to the Sunset, de Dafnis Prieto Big Band

Mejor performance R&B: Best Part, de H.E.R.

Mejor performance tradicional de R&B: Empate: Bet Ain't Worth The Hand de Leon Bridges, y How Deep is your Love de PJ Morton

Mejor canción R&B: Boo'd Up, de Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai y Dijon McFarlane

Mejor álbum de música urbana contemporánea: Everything is Love, de Beyoncé

Mejor performance de rock: When bad does good, de Chris Cornell

Mejor performance de metal: Electric Messiah, de Highon Fire Band

Mejor canción de rock: Masseduction, de Jackantoff y Annie Clark

Mejor álbum de rock: From the fires, de Greta Van Fleet

Mejor performance de rap: Empate: King's Dead de Kendrick Lamar y Bubblin, de Anderson Paak

Mejor performance de rap/sung: This is America, de Childish Gambino

Mejor productor no-clásico del año: Pharrell Williams

