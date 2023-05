Live action de “Cómo entrenar a tu dragón” define a sus protagonistas

Universal Pictures tiene como uno de sus principales proyectos la adaptación live action de “Cómo entrenar a tu dragón” inspirado en los libros de Cressida Cowell y en especial en las películas animadas de DreamWorks, según THR el estudio habría encontrado a su dupla protagónica se trata de Mason Thames y Nico Parker quienes interpretaran a Hipo y Astrid.

En el filme animado en su versión original en ingles fueron Jay Baruchel y America Ferrera quienes prestaron su voz a la pareja de protagonistas, ahora el reto será complicado para los jóvenes encargados de retratar a los personajes en las cintas de acción real, ya que la trilogía fue sumamente elogiada por la critica especializada y los fanáticos, Dean DeBlois se mantiene como el encargado de la franquicia en la dirección.

Mason Thames es mejor conocido por interpreta a “Finney Blake” en la cinta de terror sobrenatural “The Black Phone” la cual fue uno de los mayores éxitos del 2022, además participó en la serie “For All Mankind”.

Mason Thames has been cast as Hiccup in the live-action 'HOW TO TRAIN YOUR DRAGON' movie.



(Source: https://t.co/0sVKfAcpfY) pic.twitter.com/q5GY2DBxGn — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 30, 2023

Nico Parker británica de 18 años, hija del director Ol Parker y de la actriz Thandiwe Newton, la joven ha tenido una carrera en ascenso su debut llegó en el live action de “Dumbo” donde interpretó a Milly Farrier, también participó en el filme “Reminiscence”.

Sus créditos en televisión incluyen The Third Day además de aparecer en el primer episodio de la aclamada “The Last of Us” donde fue “Sarah Miller” la hija de Joel (Pedro Pascal), a pesar de su poco tiempo en pantalla su trabajo fue reconocido por críticos y espectadores.

Nico Parker has been cast as Astrid in the live-action 'HOW TO TRAIN YOUR DRAGON' movie.



(Source: https://t.co/0sVKfAcpfY) pic.twitter.com/KfM3GEGBP0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 30, 2023

Hipo y Astrid son los personajes más importantes de Cómo entrenar a tu dragón, sus historias se desarrollaron en la trilogía convirtiéndose en una pareja icónica, por lo que las expectativas son altas, el estreno del live action está programado tentativamente el 14 de marzo de 2025.