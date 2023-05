Live Action “La Sirenita” de Disney recibe calificación de la crítica y la audiencia

El live action de “La Sirenita” por parte de Disney llegó a las salas de cine de la mayoría de los mercados de todo el mundo el 26 de mayo, inspirado libremente en el cuento de 1837 escrito por Hans Christian Andersen, pero en especial en el filme animado de la compañía lanzado en 1989.

La cinta protagonizada por Halle Bailey en el papel de Ariel debutó con un 70% en el conceso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual certifica al proyecto como fresco y la calificación de la audiencia en el sitio es del 95%, en el CinemaScore obtuvo una sólida A, por todas estas razones se contempla que su tenga un buen recorrido en taquilla.

