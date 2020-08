Político se desmarca de Livia Brito y la llama “perro de la calle”

Ciudad de México.- El político Juan del Rosal, quien fue señalado hace unos días de tratar de ayudar a Livia Brito en el escándalo del paparazzi Ernesto Zepeda en Cancún, aseguró que nunca la ayudaría.

En una primera instancia, Del Rosal declaró a "TVNotas" que ejecutivos de Televisa lo contactaron para que asesorara a la actriz cubana en el caso del paparazzi, quien fue agredido en Cancún, cuando el fotógrafo los captó a ella y a su supuesto "amante" en una playa pública, a lo cual ella pagó con pura ingratitud.

El político hizo el deslinde de acciones y negó que él participara en eliminar las pruebas que incriminan a la actriz y enfatizó que fue ella quien pidió ese favor al personal del hotel.

Dijo que en todo momento le pidió a la actriz de origen cubano que diera la cara y no negara los hechos; por último, aseguró que nunca la ha conocido en persona y por ende no existe un pasado que la vincule con ella.

"Uno cosecha lo que siembra, fue extremadamente ingrata. Yo le brindé mi apoyo en lo que estaba a mi alcance y después me atacó, me molesta su ingratitud", declaró el político.

“Yo no soy un mentiroso”

Por otra parte, al ser cuestionado por los medios, respecto a que Livia lo calificó de mentiroso por sus declaraciones, el político reaccionó mal.

Del Rosal fue enfático al señalar que está dispuesto a ayudar a Ernesto Zepeda para que su situación legal con la actriz termine pronto.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el hombre dijo que está muy enojado con la actriz por embarrarlo en el chisme; ya que él nunca apoyaría que la cubana borrara las pruebas de la agresión al fotógrafo.

"No me gusta que me digan mentiroso, y ella declaró ayer que yo soy un mentiroso por lo que estaba diciendo y la única mentirosa es ella. A mí Livia se me hace como un perro de la calle", dijo tajante.

Del Rosal agregó que no le echaría la mano a Livia, empezando porque él ya no tiene ningún cargo público.

"Hay una carpeta de investigación (contra ella), yo no hice esto, lo hizo ella, la mentira no la puede ratificar de una y otra manera, simple y sencillamente por dos cosas, porque hay una carpeta de investigación y yo no soy ningún mentiroso", agregó.

Juan negó que hubiera tráfico de influencias en este caso, pues según él nunca le ayudaría a alguien como Brito.

"No se puede hacer tráfico de influencias porque en este momento yo no tengo cargo público y aparte nunca haría un trámite de influencias, de forma inmediata.

"Yo busqué apoyarla de alguna manera pero para asesorarla pero con su comportamiento, no cuenta ni con mi apoyo, ni con mi amistad, ni con mi disciplina", explicó.

(Con información de El Universal y Agencia Reforma)