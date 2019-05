Livia Brito impacta a sus fans en Instagram con foto en 'topless'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz cubana Livia Brito ha causado revuelo en Instagram al olvidarse de las inhibiciones y publicar fotos por demás candentes ¡en topless en la playa!

De acuerdo a SDP, desde hace meses, la protagonista de “Muchacha italiana viene a casarse” y “La piloto” venía compartiendo imágenes de su día a día, cocinando, haciendo ejercicio, conviviendo con amigos y familiares, así como luciendo hermosos outfits, pero decidió romper de tajo con esa calma y publicando nuevas fotos que tienen más que alborotados a sus seguidores.

Las nuevas imágenes muestran a Livia sin sostén o con prendas que dejan muy poco a la imaginación, mientras disfruta de asolearse en la playa.

La primera y más candente imagen que compartió, fue tomada por el artista Diamo Photography. En la foto aparece la actriz con medio cuerpo sumergido en el mar, mientras deja que el rayo del sol bañe su rostro y torso desnudo.

Sus seguidores no tardaron en responderle, alabando su belleza y regalándole más de 122 mil “me gusta”.

En otra publicación, que acompañó con la frase “cuando veo hacia el horizonte, me doy cuenta que no me puedo rendir, que falta mucho camino por recorrer”, la actriz luce su retaguardia mientras se cubre los pechos desnudos con las manos.

En la última de sus picantes fotografías, Brito se encuentra sentada dentro del mar, usando un vestido gris transparente, mientras sonríe a la cámara. “Desde la playita les mando muchos besos mis #aLIVIAnados”, escribió en la publicación que casi llega a los 140 mil “me gusta” y como las otras, sellen de piropos a su escultural figura.