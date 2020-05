Lizbeth Rodriguez presume a su novio en Instagram

México.- Una vez más Lizbeth Rodríguez sorprende a sus seguidores y no por un escándalo de infidelidad, esta vez fue algo diferente la conductora hizo público su romance con Esteban Villagómez miembro de Badabun.

A través su canal oficial de YouTube, la conductora subió un video en el cual Esteban le organiza una cena sorpresa romántica para posteriormente pedirle que sea su novia, muchos especularon que Esteban era el CEO de Badabun a lo que en el video él aclara que no lo es, que no lo ha sido y que jamás lo será.