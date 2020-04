Gabriel Soto se une a TikTok y lo llaman chavoruco

México.- El mundo entero está en cuarentena total, la cual se hace cada vez más intensa pues el quedarse en casa es primordial para salvaguardar la salud.

En países de Latinoamérica, la cuarentena aún no llega a niveles totales de confinamiento, pero ya está causando estragos en el ánimo de mucha gente.



A lo largo de estas últimas semanas celebridades e influencers se han propuesto entretener a su público y seguidores con interesantes y entretenidas actividades como conciertos, manualidades, rutinas de ejercicio, organización de los espacios todo esto con la ayuda de la famosa app más famosa del momento que está creciendo como la espuma, por supuesto hablamos Tik Tok.



La nueva víctima de esta tendencia en entrar al mundo de Tik Tok es el actor mexicano Gabriel Soto quien se encuentra refugiado en su casa de Acapulco junto a su novia Irina Baeva y algunos familiares de ella, por lo que ha aprovecho el tiempo libre para compartir en redes sociales su festejo de cumpleaños, los paisajes del bello puerto de Acapulco y por supuesto un gracioso baile.

Sin embargo, el galán reconoció que ese no es su fuerte: "Pues ya que, en esta cuarentena me uno a los Tik Tokrs. No soy el mejor bailarín pero ah cómo me divertí".

En el video se puede apreciar a Gabriel Soto, que con 45 años aún conserva un cuerpo muy atlético y muy atractivo, vistiendo únicamente unos shorts negros mientras realiza su baile en la playa, logrando casi medio millón de seguidores.

Sin embargo, a pesar de unirse a la tendencia y conseguir ese número tan grande de followers, hubo quienes lo criticaron hasta morir, pues dejando de lado que no se movió del todo bien, rápidamente algunos reaccionaron lo calificaron de chavoruco, diciéndole que le faltaba más movimiento de cadera y hasta que estaba viejo para hacerlo.



Quizá no se trate sólo de su edad, pues hemos visto que Erika Buenfil ha tenido buen recibimiento, lo que creemos que influye para llamarlo chavoruco es su look, pues los rayitos rubios, las perforaciones de púas en las cejas y los tatuajes de grecas ya no están tan en tendencia.

A pesar de todo esto el actor se fue con muchos seguidores en la bolsa, esperemos que para la próxima si nos sorprenda.