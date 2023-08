Llegará polémica bioserie de Gloria Trevi al canal de las Estrellas

Se dio a conocer que la bioserie ‘Ellas soy yo: Gloria Trevi’, llegará el lunes 4 de septiembre al canal de Las Estrellas, a partir de las 9:30 de la noche. Uno de los temas que se abordará será el abuso físico, emocional y psicológico que sufrió la cantante por parte de su mánager, Sergio Andrade.

La actriz, quien interpreta a Trevi en su etapa adulta, alertó que es una historia fuerte por el exceso de abuso que ejerció Andrade sobre la cantante y todas las jóvenes a las que engañó.

Además señaló que ponerse en los ‘zapatos viejos’ de Gloria, fue un reto actoral y emocional para la actriz venezolana.

Aunque sabe que la historia por ser mediática genera tanto críticas positivas como negativas, ella prefiere enfocarse en lo bonito que fue ser parte de ‘Ellas Soy Yo’, producida por Carla Estrada.

Y aunque con la cantante apenas tuvo dos llamadas, sin abordar nada acerca de la trama, la artista regiomontana sí le advirtió que tendría que ser fuerte.