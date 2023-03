Jeremy Renner se sentó a hablar con la periodista Diane Sawyer en la que es su primera entrevista desde el aparatoso accidente con un quitanieves que casi le cuesta la vida, hace un par de meses.

El actor arriesgó su vida para salvar a su sobrino. Como consecuencia del accidente, terminó con heridas graves y en cuidados intensivos. Sin embargo, Renner asegura que "lo volvería a hacer".

En un breve adelanto de la entrevista, que se publicará en los próximos días, Renner recuerda que estuvo despierto todo el tiempo que duró el incidente y cuando fue trasladado al hospital.

Relató que, como resultado, su lista de lesiones abarca 30 huesos rotos. Por varios días, no pudo hablar con su familia porque se le dificultaba hilar palabras. Al final, decidió luchar por su vida.

"Elegí sobrevivir. Dije: 'No me vas a matar. De ninguna manera'" , aseguró el histrión.

Los días y horas siguientes a su accidente, ocurrido en su propiedad en las afueras de Reno, Nevada, el día de Año Nuevo, Renner se sometió a múltiples cirugías. Inicialmente quedó en "condición crítica pero estable".

Su quitanieves, que pesaba aproximadamente seis mil 499 kilos, lo atropelló mientras ayudaba a su sobrino a sacar un vehículo "atascado" de la nieve.