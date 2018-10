Llevas 20 años pronunciado mal el nombre del señor tenebroso

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Hace unas semanas contamos cómo J.K. Rowling había escrito una escena de Harry Potter porque sus lectores no sabían pronunciar a su mejor amiga, “Hermione”. Resulta que no es el único problema de “nombres” de la saga. Probablemente lleves toda la vida pronunciando mal “Voldemort”.

Al parecer, la revista Cosmopolitan fue la primera en advertir estos días que List25 había tuiteado el siguiente mensaje:

¿Sabías que contrariamente a la creencia popular, la ‘t’ al final de Voldemort está en silencio y no se pronuncia? El nombre proviene del francés y significa “huida de la muerte”.

Curiosamente la confirmación llegó a través de la única persona que tiene voz y voto para decidirlo, J.K. Rowling. La escritora confirmó la pronunciación correcta (y silenciosa) de Voldemort hace tres años, aunque bajo un contexto y un lugar donde su mensaje seguramente pasó desapercibido.

En el año 2015 un fan le envió un mensaje vía Twitter a Rowling donde le decía que “Una parte del trivial de Harry Potter que siempre olvido mencionar: la ‘t’ está en silencio en Voldemort”. ¿La respuesta de la escritora? Rowling confirmó el error al responder: “... pero estoy bastante segura de que soy la única persona que lo pronuncia así”.

