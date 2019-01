Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Guzmán se encuentra en pleno ojo del huracán luego de publicar una fotografía en la que, según sus fans, luce llena de botox, algo que ha causado cierta molestia entre sus seguidores, ya que aseguran que la cantante no luce del todo bien de esta manera.

En una de las recientes publicaciones, se observa Alejandra Guzmán con un rostro muy diferente a lo que estamos acostumbrados ver siempre, algo que inmediatamente llamó la atención de sus fans.

De acuerdo con información de redes sociales y Tribuna, sus seguidores manifestaron que su rostro se veía muy “estirado, descuadrada, con labios más grandes”, incluso los memes no pudieron faltar, señalándola con diversos personajes a manera de burla.

Esta fotografía no ha dejado de causar asombro en sus fans, quienes insisten que su cara luce “rara” y reiteran en que no les gusta como se ve.

Muchos aseguran que pareciera que la actriz se rehusara a envejecer, pues seguiría haciendo uso de cirugías estéticas en su rostro y cuerpo en general.

"Te ves muy diferente".

"Eras una de mis cantantes favoritas, y lo que más me encantaba era tu rostro, de una mujer muy hermosa a tú edad, ahora no pareces tú, por qué no dejar llegar la edad con dignidad, qué tristeza, y si quedara bien no importaría pero miren esto, ya era suficiente con lo que sucedió anteriormente, porque no aprender de los errores para no volver a cometerlos", fueron algunos de los comentarios que escribieron en una imagen que ella misma subió a las redes sociales.