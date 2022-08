"Lo vas a borrar": Pablo Montero agrede a reportera de TV Azteca

Nuevamente Pablo Montero se ve envuelto en una polémica, esta vez por responder agresivamente al cuestionamiento de una reportera.

Recientemente, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra cómo el cantante mexicano amenazó a una periodista durante una entrevista y le arrebató su celular.

¿Qué fue lo que causó la molestia del también actor? Desde hace unos meses se reveló que el intérprete de Vicente Fernández en "El último rey" fue señalado por el propio productor, Juan Osorio, como una persona irresponsable que "ya toco fondo" y "debe buscar ayuda" por su problema con el alcohol.

Fue este fin de semana que Montero se presentó en la feria de Saltillo en Coahuila y al finalizar, durante un pequeño encuentro con los medios de comunicación, una reportera de TV Azteca lo cuestionó sobre su enfermedad.

"No entiendo tu pregunta, ¿yo dije eso?... Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso.. sé más profesional", le contestó Pablo Montero con una sonrisa fingida.