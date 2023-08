Londres: piano de Freddy Mercury será subastado en 2.5 millones de dólares

Esta semana se dio a conocer que más de 1,400 artículos de Freddy Mercury, serán subastados a finales de septiembre de este año en Londres.

La casa de subastas Sotheby’s será la encargada de la venta, así como una previa exposición gratuita de los artículos.

A partir del viernes 4 de agosto al 5 de septiembre, los fanáticos de Queen podrán disfrutar de la exposición ‘Freddie Mercury: A World of His Own’, donde podrán ver los artículos que alguna vez le pertenecieron al cantante.

El piano de media cola Yamaha de Mercury, tendrá un precio aproximado de 2.5 a 3.8 millones de dólares. (Foto: AP)

El artículo más destacado es nada más y nada menos, que el piano de media cola Yamaha de Mercury, el cual tendrá un precio aproximado de dos a tres millones de libras esterlinas, que vendrían siendo 2.5 a 3.8 millones de dólares.

‘De todos los objetos que tenía, este es el que más significaba para él’ , declaró Gabriel Heaton, especialista de la casa de subastas.

A pesar del paso de los años, el magnífico piano todavía se encuentra en perfectas condiciones, conservando un color negro brilloso con líneas doradas.

Su amor por los gatos

Era bien sabido que Freddy amaba con intensidad a los gatos, tanto así que tuvo a más de 5 durante su vida, entre los que se encuentran Tiffany, Dorothy, Goliah, Oscar, Miko, Lily, Romeo y su princesa adorada Delilah.

Es por eso que los fanáticos podrán encontrar desde estatuas hasta pinturas con temática de gatos en la exposición.

Los fanáticos podrán encontrar todo tipo de artículos con temática de gatos. (Foto: AP)

El primer ‘Bohemian Rapsody’

La subasta tendrá en su posesión una infinidad de borradores a mano de las canciones de Queen, como ‘We are the champions’, ‘Somebody to love’, pero el más preciado es el borrador de ‘Bohemian Rapsody’.

Este revela que entre sus primeros títulos se encontraba ‘Mongolian Rapsody’, el cual se prevé que alcance un costo de 800 mil y 1,2 millones de libras esterlinas (entre 1 y 1,5 millones de dólares).

‘Tenemos borradores de casi todas las canciones que Freddie Mercury escribió durante la década de 1970’. ‘Contamos con extensos borradores de trabajo que realmente muestran cómo se desarrollaron las canciones, cómo cambiaron, cómo tomaron forma de la manera más maravillosa’ , dijo Heaton.

De acuerdo con una entrevista con la BBC, Mary Austin, amiga del cantante, decidió ‘cerrar este capítulo tan especial en mi vida’, tras varios años de ser la beneficiaria del testamento de Freddy.

‘Me gusta estar rodeado de cosas espléndidas. Quiero llevar una vida victoriana, rodeado de un desorden exquisito’ , escribió Mercury, según lo citó Thomas Williams, especialista en muebles y artes decorativas de Sotheby’s.

(Con información de AP)