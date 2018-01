‘Tócame’, el sexto sencillo de Lorena Herrera

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz y cantante Lorena Herrera se encuentra de vacaciones en la Riviera Maya y desde las bellas playas de Cozumel prepara el lanzamiento de su sexto sencillo, el cual se titula “Tócame”, un tema sensual, pero con ritmos bailables que levantan el ánimo y ponen de buen humor a cualquiera, platicó en exclusiva para Novedades Quintana Roo la intérprete, quien también formará parte del Carnaval de la Isla de las Golondrinas.

“Ahora estoy de vacaciones por la Riviera Maya, pero sigo con mi programa “Cuídate de la cámara”, todos los lunes voy a grabar a la Ciudad de México, es un programa de moda, el cual se transmite en tres televisoras muy importantes Telemundo, E Entreteinment y Sony, se repite toda la semana y tenemos mucho rating porque a la gente le gusta mucho. Hablamos de moda, analizamos alfombras rojas de México y Estados Unidos y hablamos de cómo visten los artistas, hay un panel de expertos de moda y damos nuestra opinión, es un programa muy entretenido en el que me divierto mucho, ya voy con mi segunda temporada, de las 20 temporadas en ocho años que lleva el programa al aire. Ya que me han recortado mucho a mí, ahora me toca recortar a los demás”, ríe Lorena.

Lanza su sexto sencillo

“Estoy emocionada porque el 31 de enero lanzo mi sexto sencillo que se llama “Tócame”, empecé con “Masoquista”, luego siguió “Flash”, “Plastik”, “Karma”, “Freak” y ahora este, me ha funcionado ir sacando sencillos y no un álbum completa, hay más sorpresa, la gente no sabe con qué imagen vas a salir, qué vas a decir, que género es, si techno, más regaetonero, yo que sé, a mí me ha funcionado y me gusta, espero que la gente le guste tanto como los anteriores este sexto sencillo”.

Asegura Lorena que “Tócame” a pesar de ser un tema “cachondo” y sensual, el video tendrá escenas sexis y atrevidas, pero muy cuidadas y el ritmo, como las rolas anteriores es prendido, para que en los antros canten y bailen.

“Me gusta la música que te prenda, que te ponga a bailar, de buenas, no tanto música que te conecte con tus emociones, con el dolor, la tristeza, la añoranza, un amor perdido, no, prefiero utilizar la música para que te ponga de buenas y que eleve tu energía, entonces así es la música que he hecho, muy pensada para eso, para divertirnos, además tiene cosas muy chistosas que te hacen reír, que elevan tu autoestima y que te hagan sentir guapa, bonita, que la calle sea tu pasarela, casi siempre le pongo frases positivas”.

Continúa con sus presentaciones

“Sigo cantando claro, este 2 de febrero estaremos en el Carnaval de Cozumel con mi show completo, el 9 en el Carnaval de Veracruz, cantando para la comunidad gay en un Veracruz sin discriminación, el 17 en Tuxpan, Jalisco y el 18 a un antro en Morelia, espero que se cuadre el Carnaval de Cancún y por allá nos veremos porque es uno de mis destinos favoritos”, expresó.

Planes de ser habitante cancunense

Como siempre lo ha dicho, Playa del Carmen y Cancún son los sitios donde Lorena decide tomarse un respiro y descansar; sin embargo, ha mencionado desde hace varios meses que sus planes son vivir en este destino, planes que probablemente no pasen de este 2018.

“Si, más que nunca está en mis deseos venirme a vivir al Caribe, estoy gestionando algunas cositas para que sea posible, espero que sea este año”, finalizó Lore.