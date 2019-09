Loret se lo merece por vendido, arrastrado y misógino: Marta Guzmán

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la salida de Carlos Loret de Mola una de las figuras que se expresaron rápidamente a través de sus redes sociales fue Marta Guzmán, quien en los inicios de “Primero Noticias”, era la encargada de la sección del clima, la conductora dio a conocer todos los maltratos que recibió del titular del programa.

De acuerdo a Vanguardia, con un tuit en el que tachaba a Loret de “misógino”, desató la curiosidad de todos por saber qué fue lo que sucedió entre ambos conductores para que Guzmán rompiera el silencio de tal manera.

“Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino. #MiOpinión #KarmaIsABitch”, escribió la conductora.

Ahora, Guzmán habló en la revista Quién para dar más detalles acerca de cómo era su relación laboral con el periodista afirmando que los dos últimos años fueron los peores.

“Lo peor fueron los últimos dos años porque fue ahí cuando empezaron rumores muy fuertes sobre la vida personal de Carlos, por lo que nos prohibió a todos hacer algún tipo de comentario, ya sabes, tipo: “Ahí de ustedes que digan algo”. Si él suponía o le llegaba el chisme de que fulano o fulana dijo algo, ¡uy!, se armaba la cosa y nos reducía las participaciones o nos sacaba del aire”.

Respecto a su salida, Marta Guzmán dijo que fue muy sorpresiva puesto que la despidió de un día para el otro, así como lo llego a hacer con otros colaboradores que no precisamente estaban a cuadro.

Me dijo: “Te tengo que decir que a partir de mañana ya no estás en Primero Noticias”. Me dijo que la había regado durísimo al dar una entrevista a Reforma cuando sabía perfecto que eso no lo podía hacer. Hablé de mis cosas (en la entrevista). A él ni lo mencioné, de hecho, hasta esta entrevista con Quién he mencionado a Carlos por primera vez. Le dije que yo podía hablar de mis cosas como a mí me diera la gana, pero él insistía en que la había regado. En la entrevista hablé de los supuestos problemas o diferencias con una compañera (Laura G), y aunque ella sí había hablado mucho del tema, al parecer yo no podía hacerlo.

La conductora de televisión describió a Carlos Loret como un “misógino”, y contó a Quién que nunca dejó que la tratara mal.

"Mi pregunta es ¿por qué con mujeres?, ¿por qué abusar de ese poder sólo con mujeres? No voy a tolerar amenazas ni intimidaciones nunca más”, recalcó.