Los héroes no hacen eso: DC al eliminar escena sexual entre Batman y Catwoman

En la serie animada Harley Quinn, DC Comics decidió eliminar una escena de la de la tercera temporada en la que se veía a Batman practicando sexo con Catwoman.

Los ejecutivos han señalado que sí hay un límite cuando se trata de personajes como Batman, y es que no pueden dar sexo oral.

En una reciente entrevista que Variety tuvo con los cocreadores y productores ejecutivos de Harley Quinn, Justin Halpern y Patrick Schumacker, se reveló que hay un lugar al que ningún superhéroe de DC puede ir.

"En esta tercera temporada de Harley, cuando tuvimos un momento en el que Batman estaba con Catwoman, DC dijo, 'No puedes hacer eso. No puedes hacer eso en absoluto. Los héroes no hacen eso'", dijo Halpern.

So DC was complaining about Batman going down on Catwoman, but didn't say no to Batman and Batgirl sex scene in The Killing Joke. LMAO. 🤡🤡 pic.twitter.com/sF9zbgfBqy — Tamal de Carne (@tamaaldecarne) June 15, 2021

Explicó que en la escena que habían ideado Batman le daba sexo oral a Catwoman, pero los ejecutivos de la empresa no estuvieron de acuerdo y prohibieron que saliera en la serie.

So like.. let’s just forget what #DC was talking about. We got the scene, regardless of all the nonsense DC was putting out. #Batman #Catwoman pic.twitter.com/O0refuNUro — Majin M. Luffy (@MajinKing8211) June 15, 2021

¿Por qué DC eliminó la escena?

Cuando los creadores quisieron saber la razón primero preguntaron: "Entonces, ¿estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas?"

La razón en realidad es debido a un tema comercial que DC no está dispuesta a arriesgar:

"No es eso, es que vendemos juguetes de consumo de los héroes. Y es difícil vender un juguete si ven a Batman hacer algo así".

Tras la respuesta Halpern compartió que esa es una de las razones por las que les gusta más trabajar con los villanos, pues con ellos hay mucha más libertad al momento de imaginar historias.

Puede que nunca lleguemos a ver la historia tal como la habían planeado los creadores pero hay que decir que Harley Quinn ya ha sido renovada para una nueva temporada y la serie se trasladará a HBO Max.

También te puede interesar:

‘Batman’ estará de regreso en nueva serie animada

Adiós a los rumores: Captan a Jennifer López y Ben Affleck besándose en un restaurante

Robert Pattinson: 'The Batman' concluye su rodaje