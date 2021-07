Los 'Padrinos Mágicos' regresan, pero en formato de serie live-action y sin Drake Bell

Cancún, Quintana Roo.- Para todos aquellos que eran fanáticos de la caricatura "Los Padrinos Mágicos" hay noticias: Wanda y Cosmo regresan con una serie "live action", aunque a diferencia de la película que se estrenó en el 2012, el actor Drake Bell no participará como Timmy Turner.

Luego de los recientes problemas legales de Bell, al haber recibido sentencia por el delito que representa el difundir material perjudicial para menores, ahora también se da a conocer que la serie, que será transmitida por Paramount Plus, no contará con su presencia y, de hecho, no estará enfocada en la vida de Timmy.

Hasta ahora lo que se ha dado a conocer es que la serie contará con actores reales, tendrá una primera temporada con 13 capítulos y se estrenará antes de que termine el 2021.

En la historia se seguirá a la prima de Timmy Turner, Vivian "Viv" Turner y a su hermanastro Roy Ragland, personajes de relevancia en la historia que surgió en dibujos animados.

