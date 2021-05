Los "Rugrats" están de vuelta: Lanzan tráiler de "Aventuras en Pañales"

Una de las caricaturas que más impacto a la infancia de finales del siglo XX fue "Rugrats", también conocida como Aventuras en pañales en Hispanoamérica, la cual contaba las odiseas de unos bebés por conocer su mundo. Ahora, gracias a las plataformas de streaming, una nueva versión de dicho programa llegará próximamente.

A través de redes sociales es que el servicio de streaming Paramount+ compartió el tráiler en el que se pueden ver de nueva cuenta a Tommy Pickles, Carlitos Finster y el resto de los bebés que contaron incluso con sus propias películas.

Fresh Look. Fresh Episodes. Fresh Diapers. An all-new #Rugrats is coming exclusively to #ParamountPlus on May 27. https://t.co/jwtuEEu3nz pic.twitter.com/uALF86vr6O