Fox asegura que no soltará a Los Simpsons

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tras el anuncio de hace unas semanas en el cual la junta de accionistas de 21st Century Fox Inc. y Walt Disney Co. autorizaron la compra de la división de entretenimiento de Fox por parte de Disney, el futuro de las diversas franquicias de la enorme cadena ha sido la pregunta más grande en la mente de muchos de los fanáticos.

De acuerdo con fayerwayer.com, de gran importancia para muchos es lo que ocurriría con las franquicias que solían pertenecer a Marvel anteriormente. Lo más probable es que Disney le otorgue a Marvel Studios las franquicias de Fantastic Four, X-Men y Deadpool una vez más, para que sean incorporadas al multimillonario e increíblemente exitoso Universo Cinematográfico de Marvel.

También te puede interesar: Los Simpsons predicen cómo será el México Vs. Portugal (video)

Sin embargo, otra franquicia de gran peso es Los Simpsons. La famosa y querida familia representan una gran parte de la fama de Fox en el entretenimiento, inclusive ahora que no cuentan con la misma fama de antes, luego de casi 30 años al aire.

¿Los Simpsons se van?

Durante una conferencia de prensa, los más altos ejecutivos de Fox, Dana Walden y Gary Newman, afirmaron que por el momento “no hay planes” para que los derechos de Los Simpsons sean trasladados a Disney, o a ninguna otra cadena de entretenimiento.

Con un promedio de 4.08 millones de espectadores por episodio durante su última temporada, es fácil entender por qué Fox no quiere perder a la lucrativa familia. “Los Simpsons son parte importante de la marca. Ha habido un gran efecto halo en ese show y las otras series animadas que están en nuestra sección de Sunday Night. No hay planes para que ninguna se vaya a algún otro lado que no sea Fox(sic)” afirmó Walden durante la conferencia.

Esto significa que todas las series animadas de Fox, así como sus derechos y mercancías jamás fueron parte de la oferta de la división de entretenimiento de 20th Century Fox. La conocida familia amarilla continuará siendo uno de los más grandes generadores de ingresos para la compañía.

Al menos hasta que Disney pueda alcanzar una cifra que logre convencer a los ejecutivos de Fox.