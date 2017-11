Lanzan el primer tráiler de 'Love, Simon' (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A veces, un tráiler se puede resumir en un emoji: El de llanto.

El primer avance de Love, Simon está aquí, y es un minuto 51 segundos de pura emoción adolescente, informa E Latinoamérica.

Dirigida por Greg Berlanti y basada en el libro de Becky Albertalli: Simon Vs the Homo Sapiens Agenda, la película sigue a Simon (Nick Robinson) de 16 años, un no tan abiertamente gay estudiante de secundaria que desarrolla un romance anónimo por correo electrónico con un compañero únicamente como Bluel.

Pero cuando alguien se entera de sus correos electrónicos su identidad sexual se convertirá en un asunto de todos.

En su mayor parte, el tráiler se basa ligeramente en el drama, pero capta bellamente el tono estrafalario y entrañable del libro.

Es una película moderna de John Hughes, completada con una asistencia musical perfecta de Walk The Moon.