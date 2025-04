Lucasfilm anuncia serie animada de Darth Maul para Disney+

Durante la Star Wars Celebration, Lucasfilm sorprendió a sus miles de fanáticos al anunciar Maul: Shadow Lord, una nueva serie animada centrada en el icónico Sith que hizo si primera aparición en Star Wars: La Amenaza Fantasma.

La revelación ocurrió en los minutos finales de un panel especial dedicado al 20.º aniversario de Lucasfilm Animation. En el evento, Dave Filoni —director creativo de Lucasfilm y figura clave en el desarrollo del universo animado de Star Wars— y Athena Portillo, vicepresidenta de animación, repasaron la trayectoria del estudio, sus colaboraciones con George Lucas y su evolución técnica.

Pero cuando se trató de adelantar futuros proyectos, adoptaron un enfoque más visual y sin previo aviso, presentaron un tráiler exclusivo que dejó al público boquiabierto.

Maul - Shadow Lord, a Star Wars Original series, arrives on @DisneyPlus in 2026. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/yW2YDxGj3J — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Conoce los detalles de la próxima serie ‘Maul: Shadow Lord’

El avance presentado hoy, confirmó que el temible Darth Maul será el protagonista de esta nueva producción. La serie narrará la historia de Maul mientras entrena a un nuevo aprendiz.

Sam Witwer, quien ha dado voz a Maul en otras series animadas, vovlerá a interpretar al villano.

Sam Witwer has surprised fans at the Lucasfilm Animation 20th anniversary #StarWarsCelebration panel. https://t.co/l7Y4C7Zr3M pic.twitter.com/M76x28yJFS — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Introducido por primera vez en Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma (1999), Maul dejó una impresión imborrable gracias a su impactante diseño visual, su sable de luz doble y su enfrentamiento con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi.

Aunque su destino parecía sellado tras su aparente muerte, Lucasfilm revivió al personaje en la serie The Clone Wars, dotándolo de una historia más profunda que incluyó alianzas criminales, conflictos internos y una búsqueda incesante de poder y venganza.

The fandom for the Shadow Lord has already begun. Maul - Shadow Lord, a new animated series is coming to @disneyplus in 2026. pic.twitter.com/rxzk0E53jH — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

El anuncio de Maul: Shadow Lord también sirvió como homenaje a dos décadas de animación en Lucasfilm, una división que, como destacaron Filoni y Portillo, ha sido crucial para mantener vivo el universo de Star Wars durante los años entre películas.

En el panel, se compartieron anécdotas sobre los primeros días del estudio y la importancia que George Lucas le dio a la animación como medio narrativo. Como parte del tributo, se mostraron secuencias inéditas, como una escena descartada de The Clone Wars con Anakin Skywalker persiguiendo a Boba Fett por Coruscant, además de un adelanto de la próxima serie Star Wars: Tales of the Underworld.

Con información de The Hollywood Reporter