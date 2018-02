Agencias

LONDRES, Reino Unido.- Si en algo destaca Victoria Beckham, también conocida como 'Posh Spice', es por estar siempre perfecta y cuidar hasta el más mínimo detalle de todos sus estilismos. La diseñadora no suele dejar nada al azar y menos su rutina de belleza diaria.

De acuerdo con información del diario ABC y la revista People, además de mantener una estricta dieta, come todos los días exactamente lo mismo -salmón para que su piel se mantenga impecable-, y entrenar dos horas diarias, la mujer de David Beckham se gasta mucho dinero en su rutina diaria de belleza. Concretamente 1.635 dólares, alrededor de 30 mil pesos.

También te puede interesar: Victoria Beckham demanda a un famoso restaurante

La diseñadora se aplica cada día un mini tratamiento facial, que consiste en un activador del colágeno, Sarah Chapman's Skinesis Stem Cell Collagen Activator (213 euros), además de una base de su colección para Estée Lauder, la Estée Lauder Morning Aura (76 euros), según publica la revista «People». También usa las toallitas desmaquillantes de Bioderma (7 euros), el limpiador con efecto exfoliante Lancer Skincare's Method Polish (60 euros) y la mascarilla Sarah Chapman 3D Moisture Infusion Mask (84 dólares) y un rodillo de jade (67 euros) para estimular el flujo sanguíneo.

"Lo que amo de esta crema es que no es particularmente cara".

Además de comer mucho salmón, aguacate y demás aceites buenos que promueven el brillo en la piel, la famosa tiene una obsesión por una crema: Weleda Skin Food con vitamina E así como varios aceites naturales, la cual es especial para piel seca... ¡y solo cuesta 351 pesos! "Lo que amo de esta crema es que no es particularmente cara y la puedes encontrar en cualquier parte. La fórmula es muy espesa y mantecosa”, contó Victoria a Into The Gloss.

Por si fuera poco también utiliza una carísima crema hidratante, La Mer's Moisturizing Soft Lorion, de 209 euros, además del dineral que se gasta en maquillaje que asciende a 304 euros, entre labiales, correctores y polvos.

Para el cuerpo, su único favorito es la hidratante Weleda Skin Food (15 euros), y como fragancia elige cualquiera de Byredo (120 euros).