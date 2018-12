Lucero no quiere saber nada de Atala Sarmiento ¡la bloqueó en redes!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante y actriz Lucero, se encuentra en un muy buen momento de su vida, sobre todo en lo profesional, la semana pasada ganó dos premios Bandamax y su más reciente álbum 'Más enamorada', con banda, ha registrado altas ventas.

De acuerdo a Sin Embargo, la intérprete de 49 años, recientemente dijo que ha sido muy halagada por el atractivo físico de su hijo: "algunas de las fans dicen 'es mi novio' y yo digo 'épale, qué chistoso'. Incluso bromeó diciendo 'no soy celosa, pero las bloqueo', a lo que de inmediato corrigió diciendo "no es cierto, no me tomo a pecho ni los piropos ni las críticas, está simpático que me digan suegra".

A lo que Atala Sarmiento al terminar la nota del programa 'Intrusos' comentó: "pues qué raro que diga que no bloquea, cuando yo ni le escribí para decirle algo a ella y mucho menos de su hijo ¡y me bloqueó!".

Atala Sarmiento responde a críticas que le hizo Ventaneando

Con una fotografía publicada en la red social de Ventaneando, se dejó bien claro que la guerra entre la televisora de San Ángel y la de Ajusco será de nunca acabar y es que dicha emisión encabezada por Pati Chapoy comparó los niveles de audiencia entre su programa y el de Intrusos.

De acuerdo con información de El Debate, en dicha imagen la cual tiene poco más de cuatro mil likes, se puede ver el éxito que ha tenido el vespertino sobre el de Juan José Origel y Atala Sarmiento.

Recordemos que hace unos meses Atala Sarmiento, quien era parte del equipo de Pati decidió irse con la competencia, sustituyendo el lugar de Maca Carriedo, donde ahora es parte del canal nueve.