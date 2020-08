Lucero celebra sus 51 años con su álbum “20y20”

Ciudad de México.- En su primera conferencia de prensa virtual, la cantante mexicana Lucero, también conocida como Lucerito o La Novia de América, nació el 29 de agosto de 1969 y el viernes presentó su álbum "Lucero 20y20", con el que celebra 40 años de trayectoria con lo mejor de su repertorio.

"No quería dejar pasar más tiempo sin celebrar estos 40 años", dijo Lucero, quien explicó que el título se debe a que son dos grandes partes de este camino recorrido, los primeros 20 años de niña a mujer joven y en los últimos 20 años una artista con experiencia, madre y mujer madura.

Muchas de las canciones tienen nuevas ediciones, otras son grabaciones en vivo, y también hay versiones renovadas como el sencillo "Te deseo lo mejor", que tiene un video filmado durante la pandemia.

Los conciertos para el álbum, que incluye duetos con Luciano Pereyra, Luis Fonsi y el exesposo de Lucero, Manuel Mijares, estaban planeados para el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero se pospusieron por el brote de Covid-19. Por lo pronto, Lucero no descarta realizar un concierto vía internet.

Lucero reconoció que en su carrera y en su vida ha tenido altas y bajas, pero dijo que gracias a los tropiezos ha aprendido más.