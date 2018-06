Esto opina Lucero de actriz que la interpretó en serie de Luismi

Agencia

Ciudad de México.- Lucero expresó su opinión sobre las críticas realizadas a la actriz que la interpretó en la serie biográfica de televisión que cuenta la vida de Luis Miguel.

Corina Acosta fue la jovencita que tuvo la responsabilidad de realizar la caracterización de la cantante mexicana. Acerca de la serie Lucero confesó que sí la vio y le pareció “bien” la producción de televisión que ha sido transmitida por Telemundo y Netflix, informa el portal People en Español.

“A mí me pareció bien. Siempre pienso que debe ser un trabajo difícil para los productores, los directores [y] el equipo elegir un casting. Entonces hay muchas opiniones. Luego algunos están contentos con el personaje, algunos no”, comentó al programa Hoy.

Acerca de la interpretación específica de Acosta, expresó que había leído unas declaraciones que hizo la adolescente sobre su persona. “Yo leí unas declaraciones de la niña que hace el personaje de mí en la serie, y la vi contenta, emocionada y súper entrada con el rollo de hacer de mí de joven. Y es que sí, luego a veces no es fácil encontrar a la persona ideal, porque todo mundo tiene diferentes opiniones. Pero a mí me encantó. Me gustó ver esa parte”, agregó en la entrevista que concedió al show matutino.

La caracterización de Acosta, –quien se dio a conocer por su participación en el reality La voz kids–, fue motivo de críticas por parte de los fanáticos de la serie y de Lucero.

Algunos resaltaron lo bien que lo hizo Acosta cuando le dio vida a la artista en su época de juventud. Sin embargo, otras criticaron duramente a la actriz. En internet hubo memes criticando su participación y otros mensajes donde decían que no se parecían físicamente.