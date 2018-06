Lucero no quiere otro ‘fiasco’ como con Mijares

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero hace unos días estuvo en el programa La Saga donde habló acerca de su trayectoria y vida privada durante la charla que mantuvo con Adela Micha, fue cuestionada acerca de su relación con el empresario Michel Kuri donde dijo que lo que menos piensa en estos momentos es casarse.

Tan simpática como siempre, Lucero, como todos los invitados, contestó preguntas enviadas por el público, de ahí que, muy fresca respondiera al cuestionamiento ¿Quieres casarte? : “La verdad no. No queremos casarnos, estamos muy contentos así, de novios. Vivimos cada quien en su casa y, yo creo que es muy padre, después de haber tenido un matrimonio, porque yo sí soy partidaria del matrimonio”, explicó.

También te puede interesar: Lucero conquista con su pronunciado escote (video)

Según platicó Lucero, esta decisión tiene que ver con cómo ve la vida después del divorcio de Manuel Mijares: “Cuando ya sucedió (el matrimonio), bueno en nuestro caso nos divorciamos, quedamos como muy buenos amigos, socios para toda la vida, papás de nuestros hijos. Yo creo que ya, tal vez, no es una prioridad casarse, no sé, para unas parejas sí, para otras no, en nuestro caso, estamos muy contentos de poder tener, como esta ilusión, ¿sabes? De cuando te ves, cuando están juntos”, detalló.

"Yo creo que ya, tal vez, no es una prioridad casarse".

Según platicó Lucero, esta decisión tiene que ver con cómo ve la vida después del divorcio de Manuel Mijares: “Cuando ya sucedió (el matrimonio), bueno en nuestro caso nos divorciamos, quedamos como muy buenos amigos, socios para toda la vida, papás de nuestros hijos. Yo creo que ya, tal vez, no es una prioridad casarse, no sé, para unas parejas sí, para otras no, en nuestro caso, estamos muy contentos de poder tener, como esta ilusión, ¿sabes? De cuando te ves, cuando están juntos”, detalló.

Cabe mencionar que Lucero ha regresado con fuerza a la industria musical pues su último material discográfico ha sido un éxito.