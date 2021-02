Lucero narra su experiencia con el COVID-19: "contagié a mi hija"

MÉXICO.- Lucero reveló que tanto ella como su hija, Lucerito, contrajeron el virus de la COVID-19, pero que ya se recuperaron de la enfermedad.

"He tomado todas las precauciones, utilicé el cubrebocas en todo momento, he limitado mis salidas desde que esto empezó, he intentado ser sensata, en los conciertos vía streaming que di nadie salió contagiado, pero bueno ahora pasó".

La también cantante sostuvo que si bien no quiso ocultar que estuvo contagiada, prefirió reservarse su estado de salud.

"No sentí problemas de respiración, no tuve problemas con la oxigenación, sí tuve ciertos síntomas y malestares, pero nada de gravedad. Y por eso no lo quise decir en el momento que me contagié, para no preocupar a la gente que me quiere y ser prudente con cómo evolucionaba", añadió.