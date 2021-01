Lucía Méndez recuerda cómo Luis Miguel "impidió" que cayera en las redes de Maradona

MÉXICO.- Lucía Méndez abrió el baúl de sus recuerdos y platicó de sus amores entre los cuales se encuentra Luis Miguel y confesó que fue coqueta con Diego Armando Maradona y que este le respondió.

Durante la charla que tuvo con Yordi Rosado durante su programa semanal por YouTube, "La entrevista con", la actriz de "El extraño retorno de Diana Salazar" confesó que vivió un tórrido romance con el cantante de "Tengo todo excepto a ti".

El tema salió a la luz luego de que el entrevistador cuestionó a su invitada sobre cómo fueron los besos del Sol a lo que ella aseguró que como estaban en su mejor momento los dos y que todo fue muy lindo.

"Son unos besos que puedo dejar guardados", aseguró.

La también cantante recordó una de las anécdotas que vivió con Luismi en un festival que se realizó en Miami en donde ya estando en el hotel, él llegó como a la una de la mañana a tocar a su puerta con botella en mano y vestido de esmoquin, pero ella aseguró que le abrió en pijama y con los pelos parados ya que sólo pensaba en dormir y en hacer cosas a la mañana siguiente, las cuales se las explicó a él.

"Me estuvo platicando, pero no pasó nada, porque yo lo veía como un chavito, haz de cuenta que me dijo que tenía 20 y yo 30 y dije no, le llevo 10 años, qué flojera", explicó.

Pese a que en dicha ocasión ni un beso hubo, Luis Miguel insistió y gracias a sus atenciones, detalles y por supuesto galanura, pues Méndez cayó.

"Anduvimos como tres, cuatro meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así, él tenía 17 y me engañó porque me dijo que tenía 20, yo le llevaba 13, entonces pude ir a la cárcel, me hubieran tenido que llevar mis cigarritos para fumármelos en el bote y bueno. "Paso el tiempo, tuvimos muy buena comunicación, nos reíamos mucho, nos llevábamos muy bien y claro que teníamos mucha atracción entre los dos", aseguró.

Entre las vivencias que tuvieron, recordó, fue cuando los dos acudieron a un cine totalmente disfrazados o cuando se les inundó la casa porque el jacuzzi se derramó.

Méndez aseguró que Luis Miguel pese a que era chico de edad, era un hombre muy maduro porque ya había vivido muchas cosas.

"Yo creo que Luis Miguel no se cocía al primer hervor, ya no era un niño de 17 años ingenuo, era muy inteligente, era muy maduro para su edad y creo que él empezó a vivir muy temprano", aseguró "Yo no me enamoré tanto de él porque yo siempre consideré que no era correcto, siempre consideré ese juicio, era menor de edad, no me puedo enamorar de él y eso fue lo que me sacó adelante y conocí a Pedro (Torres) y dejé a Micky. Y del al más guapo pasé a una persona que era feo, pero cuando yo vi que era de mi generación cuando vi su talento, su madurez, su simpatía, pues dejé a Luis Miguel...", explicó no sin antes asegurar que tras su relación jamás lo volvió a ver.

Luis Miguel "impidió" que Lucía Méndez y Maradona anduvieran

Por otro lado, Méndez reveló que sí conoció a Diego Armando Maradona que hubo atracción entre ellos, pero que no pasó nada debido a que ella salía con el cantante de "La incondicional".

"Sí lo conocí, pero no tuvimos nada que ver, no llegamos a nada, pero era muy coqueto. Lo conocí cuando él tenía 26 años y yo 30. Era muy guapo. Me invitaron a una fiesta a la Valentina, yo quería conocerlo, entonces me invitaron. Maradona muy amable muy coqueto, yo también media coqueta, pero no pasó nada, porque yo en ese momento andaba con Luis Miguel y dije no, porque se me iba a armar una bronca de aquellas, porque aunque era joven, tenía su carácter.

Pero estuvimos mucha química, estuvimos platicando y hubo como que sí, pero ni la mano nos tocamos, había mucha gente y se iba a hacer un chisme. Pero pasó el tiempo y cuando yo grabé Corazón de piedra en italiano y me estuvo buscando y cuando hablamos me dijo muchas cosas que él tenía también un corazón de piedra por las drogas, por mi vida, porque no fue buen padre y buen marido... Terminamos de hablar y nunca más supe nada de Maradona, pero me llamó la atención de que mi canción le haya llegado tanto".

Entrevista completa aquí:

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Celia Lora estrena contenido sexual a lado de exintegrante de 'Acapulco Shore'

¡Un filtro más y purificas el agua! Critican a Gaby Spanic por su rostro “retocado”

Protagonistas de 'Sex and the City' ganarán más de un mdd por episodio