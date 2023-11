Lucía Méndez sigue hospitalizada por influenza severa

En el programa se reveló que el programa Todo para la Mujer, de Maxine Woodside, dio a conocer ayer que Lucía Méndez está hospitalizada.

En el programa se reveló que la actriz y cantante tiene influenza, por lo que tuvo que ser internada desde hace unos días.

"Tengo una noticia ya autorizada por Lucía Méndez. Desde hace tres

“El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar” , contó la reportera.

Méndez padece influenza severa, por lo que se encuentra hospitalizada y con oxígeno, mencionó López.

“Algunas personas la llamaron y no está grave, simplemente no puede contestar porque ahorita tiene afectadas todas las vías respiratorias” , agregó.

De acuerdo con Vicky López, la actriz #LucíaMéndez está hospitalizada desde hace algunos días por influenza severa:

“Tengo una noticia ya autorizada por Lucía Méndez. Desde hace tres días, está hospitalizada pero no es grave. Ahorita está con mascarilla de oxígeno”. pic.twitter.com/Aq6CGfTNaI — La Romántica Puebla (@LaRomantica929) November 30, 2023

Síntomas de la influenza

- Fiebre mayor de 38.5o C.

- Cefalea intensa.

- Tos.

- Dolor muscular y articular.

- Dolor faríngeo.

- Náusea.

- Vómitos.

- Diarrea.

