Ludwika Paleta muestra inconformidad por la decisión de su hijo

Agencia

MÉXICO.- Ludwika Paleta mostró su inconformidad de que su primogénito Nicolás Haza se convierta en una figura pública y que incluso se hagan noticias del joven por el simple hecho de ser hijo de dos artistas.

Durante un evento en la Ciudad de México, la actriz manifestó estar en contra de la decisión que Nicolás recientemente tomó al hacer público su perfil de Instagram, perdiendo así parte de su privacidad.

También te puede interesar: Diego Luna se une a la cuarta temporada de 'Narcos'

“No sé si Nicolás sea una figura pública, es hijo de dos famosos y no por eso es famoso él, yo siempre lo quise mantener, como he mantenido mi familia y mi vida privada, muy al margen y en un sentido privado porque de pronto un día decidí que quería esa vida para mí y además estamos viviendo un momento, como bien dices, en donde las redes sociales de pronto, si no las usamos como una herramienta a nuestro favor, se nos salen de control”, explicó Ludwika.

“No sé si Nicolás sea una figura pública, es hijo de dos famosos y no por eso es famoso él''...

“Yo hablé con mi hijo sobre eso y le dije: 'El día que seas mayor de edad tú harás lo que tú quieras hacer, me escucharás o no, y tú tomarás tus propias decisiones (…)' y bueno, él ya sabrá qué es lo quiere hacer”, agregó.

Por otra parte, la reconocida actriz aseguró que su hijo está muy feliz con la llegada de sus hermanos mellizos Carlos Sebastián y Bárbara.

“Le toca en un momento en el que pues ya él vive fuera, está estudiando afuera, la experiencia de (…) convivir con tu hermano y pelearte por los juguetes, pues a su edad ya no la tuvo, pero le toca en un momento diferente y está muy contento”, finalizó.

Con información de Quién