¡Adiós a 'Despacito'! Luis Fonsi prepara dueto junto a...

CIUDAD DE MÉXICO.- Demi Lovato y Luis Fonsi cantarán un dueto juntos. Había muchos rumores sobre lo que estos dos artistas se traían entre manos y sí, finalmente, nos lo han confesado, han hecho algo juntos.

El seductor de ''Despacito'' y la diva de ''Sorry, not sorry'' ya se habían intercambiado algunos mensajes por Instagram y la sospecha estaba en boca de todos pero nadie había dicho nada hasta ahora, informan Los 40 principales.

Luis Fonsi ha dicho que en su próximo sencillo, que saldrá en pocos días, tendrá una colaboración con Demi Lovato.

Por primera vez el puertorriqueño ha reconocido la existencia de este tema.