¡Se salvó! Luis Miguel evita caída en el escenario

MÉXICO.- El cantante Luis Miguel estuvo a punto de sufrir una caída en el escenario durante su presentación de anoche en San Diego, California; sin embargo, mostró habilidad y salió airoso simulando que su “mal paso” era parte de sus movimientos de baile.

Aunque el intérprete de “Cuando calienta el sol” logró evitar una bochornosa caída, los asistentes al show se percataron del incidente y lo compartieron en las rede sociales.

En el video que se ha vuelto viral es evidente la incomodidad y las risas del cantante posteriores al resbalón.

“¡Se salvó como el rey que es! Ni él se aguantó la risa!", “Eso es tener estilo”, “Disimuló muy bien”, comentaron usuarios de las redes.

Luis Miguel regresa al Auditorio Nacional el próximo mes de octubre luego de presentarse en este recinto en abril de este año.

“El Sol” ofrecerá tres conciertos en el Auditorio Nacional el 2, 3 y 4 de octubre. La preventa comenzará los días 10 y 11 de mayo, mientras que la venta general al público comenzará el 12 del mismo mes.

Cabe destacar, que Luis Miguel se presentó con éxito en el Hollywood Bowl de Los Ángeles este fin de semana.

El actor estadounidense Rob Schneider presumió en redes sociales su fanatismo por el cantante Luis Miguel al compartir con sus seguidores su fotografía en la que aparece junto a "El Sol”.

“¡Gracias Luis Miguel! Fue un gran honor conocer a “El Sol de México”. Creo que mi esposa me ama de nuevo”, expresó Rob junto a la instantánea.

Antes de este encuentro, el comediante publicó en la misma red social videos que prueban que él y su esposa, Patricia Azarcoya, asistieron al concierto que Luis Miguel ofreció en el Hollywood Bowl el pasado fin de semana.

“Nada mejor que la esposa feliz”, escribió en el video donde se ve a Patricia cantando el tema “La Incondicional”. "Nadie es mejor. Luis Miguel...”, añadió en otro en que se ve al intérprete cantando con mariachi.

Thank YOU, Luis Miguel! It was a great honor to meet "The Sun of Mexico!" I think my wife loves me again!@LMXLM pic.twitter.com/FYESuvWGoG