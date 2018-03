¿Nueva conquista? Luis Miguel estrena romance con...

Agencia

MIAMI.- Alexandra Zurek, quien aseguran, es la nueva conquista de "El Sol", fue entrevistada por el programa 'Suelta la Sopa' para dar algunos detalles de su relación.

Durante una sesión de fotos en Miami, Zurek, quien es una diseñadora colombiana de trajes de baño y ropa deportiva, confesó que conoce al cantante desde hace algunos meses.

También te puede interesar: Muere el actor Rogelio Guerra

Al ser interrogada sobre cómo es Luis Miguel, Alexandra manifestó: “Él es un príncipe la verdad, no tengo nada más que decir, es lo máximo”.

“Él es una persona muy interesante, con él puedes tener cualquier tipo de conversación, súper inteligente, es lo máximo”, agregó.

Sobre los lugares a los que les gusta salir cuando están juntos, la diseñadora evitó ser franca y contestó: “A mí me gustan las margaritas picantes, (y a él) el tequila”.

Noviazgo con Luis Miguel

Al respecto de las declaraciones de Desireé Ortiz, ex de Luis Miguel, y su preocupación por la colombiana debido a la relación que mantiene con el cantante, la diseñadora replicó: “La verdad yo no tengo nada malo que decir, él es un ser extraordinario, lo máximo, para mí él es una leyenda de la música”.

Ante la pregunta directa de un noviazgo entre Luis Miguel y ella, la colombiana respondió entre risas: “No, somos amigos”. Además, agregó que por el momento no tiene tiempo para asistir a alguna de las presentaciones del artista. “Soy una empresaria y en estos momentos no se me hace fácil ir a cualquier concierto en estos momentos”.

Al ser comparada con Sofía Vergara, quien además de ser ex del famoso también es originaria de barranquilla y estudio en el mismo colegio que ella, la empresaria comentó: “somos barranquilleras, las barranquilleras tienen una cosita ahí, (que) le encanta a los que tú quieras”.

Finalmente, Alexandra Zurek ostentó con una gran sonrisa que el piropo más lindo que le ha dicho LuisMi es: "¿Qué yo de dónde salí?".

Con información del portal Quién.