Luisito Comunica busca a un hombre de 60 años ¿Pero para qué?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica informó en su cuenta de Twitter que está en busca de un hombre de 60 años para invitarlo a viajar con él. El influencer escribió que está conmovido por un mensaje que, el hombre registrado en YouTube como Sergio Ramos, dejó en uno de sus videos donde explica que ve los clips del youtuber para conocer, ya que a sus 60 años nunca ha viajado.

“Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión, ni salido del país, tampoco conozco el mar. Por eso me gusta ver tus videos, porque así viajo lo que nunca pude”, es el mensaje que dejó Sergio Ramos y que ahora se ha vuelto viral gracias a Luisito Comunica, publicó Sin Embargo.

Los internautas reaccionaron al tuit de Luisito y ya están en busca de Sergio Ramírez.