Luminate: Bridgerton lidera ranking semanal de series de TV

A pocos días de que se estrenara la primera parte de la tercera temporada de Bridgerton, Variety reveló que las historias de Daphne con Simon, Anthony con Kate y Penélope con Colin lideran el ranking semanal de Luminate de series de TV.

Luminate es el proveedor de datos oficial de Variety cuando se trata de listas de popularidad del mundo del streaming de la industria del cine y la televisión.

De acuerdo con los datos más recientes, el drama que se desata cuando un Bridgerton se enamora, ocupó los primeros tres lugares del ranking de Luminate, durante la semana del 17 al 23 de mayo.

En su primera semana de estreno, la primera parte de la tercera temporada de la serie producida por Shonda Rhimes, sobre la relación ‘amigos-amantes’ de Penélope Featherington y Colin Bridgerton, alcanzó los 2.3 billones de minutos vistos en Netflix.

#Bridgerton took not one, not two, but three top spots on the Variety Streaming Originals TV chart for the week of May 17-23.