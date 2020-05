Luto en el Soul, fallece la cantante Betty Wright

México.- Betty Wright, la famosa cantante de soul ganadora del Grammy, murió de cáncer en su casa de Miami. Ella tenía 66 años.

El pasado 2 de mayo, la también cantante Chaka Khan pidió oraciones por su hermana por medio de sus redes sociales.

Wright, conocida por sus éxitos "Clean Up Woman" y "Tonight is the Night", fue nominada a seis Grammys, ganando la Mejor Canción de R&B por "Where Is the Love".

Nacida como Bessie Regina Norris, Wright cantaba desde los dos años y firmó con una compañía discográfica cuando tenía solo 12 años. Lanzó su primer álbum, "My First Time Around", en 1968 a los 15.

Su éxito más reconocido lo dio a conocer a sus 18 años. “Clean Up Woman”, de 1971, la catapultó para que luego llegaran Tonight Is the Night, Shoorah! Shoorah!, Let Me Be Your Lovermaker o Where Is the Love?, con la cual logró conseguir un premio Grammy en 1975.

Con cerca de 18 discos, también fue corista de algunos artistas como David Byrne, Jennifer López y Gloria Estefan, aunque inspiración para otros de la talla de Mary J. Blige y Joss Stone.

Wright también fundó su propio sello discográfico en los años 80, lanzando el álbum "Mother Wit". Produjo más de 15 álbumes a lo largo de su prolífica carrera, incluyendo uno tan reciente como 2014 llamado "Living ... Love ... Lies".