“Todas me copian”: Lyn May asegura que inventó el “Anitta challenge”

La vedette, Lyn May regresa a los reflectores con una polémica más, luego de asegurar que ella fue la creadora original del atrevido paso en tendencia llamado “Anitta Challenge”.

Tras la llegada a una alfombra roja del evento de Julián Caballero, acompañada por un hombre, el cual mencionó que era su hermano, ahí, la prensa preguntó a la bailarina si asistiría al concierto de Bad Bunny.

May confirmó que estaría presente en el próximo concierto del intérprete de “Yonaguni”, pero a la hora de que la vedette dio una probadita de sus pasos de reggaetón, los reporteros hicieron una comparación con Anitta.

Sin embargo, Lyn May no dudó en revelar que la cantante brasileña le copió el paso tan popular en TikTok.

“Ella me copió a mí porque yo empecé primero. Todas me copian porque no saben hacer nada. No estudian y yo sí estudio”, expresó para medios” aseguró la también cantante.

¿Qué es el Anitta Challenge?

El pasado noviembre, la cantante brasileña lanzó el tema de reggaetón “Envolver”, la cual se volvió un éxito total debido a el challege en TikTok, donde la coreografía hace alusiones sexuales.

El video musical de envolver alcanzó 83 millones de visitas en youtube y 1,5 millones de me gusta.pic.twitter.com/QDZjK2Aeww — Anitta Mexicana 🇲🇽 (@AnittaMexicana) March 27, 2022

Tan solo en la red social mencionada, se registraron más de un millón de videos donde fans y famosos imitan los sensuales movimientos de la artista.

Aquí está el Anitta Challenge con mi hermano @Ariscazares 😆 pic.twitter.com/ktf3Mwv7sU — Rafa (@RafaelSerdan) April 17, 2022

En cuanto a la plataforma de YouTube, continúa siendo el video número uno a nivel mundial de videos musicales.