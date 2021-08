Lyn May pone en duda que esté embarazada

Lyn May sigue creando polémica. Después de anunciar en sus redes sociales que tiene tres meses de embarazo, la propia vedette puso en duda sus propias palabras.

Durante una entrevista con el programa “Chisme No Like”, Lyn May reveló que aún no está segura de su embarazo y que se sometió a estudios para corroborar su estado… pero aún no le llegan.

“Tengo que hacerme estudios y todavía no me los entregan, me los dan el jueves. Todavía no siento nada, siento antojos como de estar comiendo. Todavía no están los estudios, no se me nota nada”.

A su más puro estilo honesto, Lyn May no descartó que todos se trate de un falso embarazo y termine siendo un retraso en su periodo.

“No tengo gastritis, no tengo nada, afortunadamente con el ejercicio no tengo nada. No siento nada y no les puedo decir hasta que me den los estudios, a lo mejor es un retraso, todavía tengo mi periodo”.

Estas declaraciones podrían reafirmarse ante el hecho que, en el programa Venga La Alegría, Lyn May se mostró cortante sobre el tema de su maternidad.

"No voy a hablar de eso, no voy a hablar de ese tema porque está prohibido. Estoy muy contenta de estar aquí en 'Vamos a cantar'".

Incluso, rechazó la invitación de Horacio Villalobos para que en el programa se le realice un baby shower,

"No, no me hagan nada de eso y a todo mi público querido, ya que no tienen nada de qué platicar, que hablen de la pandemia y hay que entrarle a los rezos".

(Con información de El Universal)

