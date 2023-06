M. Night Shyamalan revela nuevos detalles de su próxima cinta “Trap”

M. Night Shyamalan está preparando su próximo filme llamado “Trap” que será distribuido por Warner Bros, de acuerdo con Deadline, en un evento del estudio reveló algunos aspectos como el tono que manejara.

El cineasta dos veces nominado al Oscar por la película de 1999 “El sexto sentido” describió su nuevo proyecto como un thriller que estará ambientado en un concierto, por lo que la premisa promete.

El director nacido en la India suele arriesgarse mucho con sus películas ya que en la mayoría de las ocasiones opta por cubrir la mayor parte del presupuesto de sus películas.

Apostando que todas ellas tengan un toque original entre sus trabajos más destacados está la trilogía conformada por El Protegido, Fragmentado y Glass que fue protagonizada por Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy y Anya Taylor- Joy, teniendo una base de fans sólida, recibiendo varios elogios.

Otros de sus proyectos recientes incluyen Old o Viejos, que fue estelarizado por el mexicano Gael García Bernal, Alex Wolff y Thomasin McKenzie, mientras que “Llaman a la puerta” fue protagonizado por Dave Bautista, Jonathan Groff y Rupert Grint.

En el evento de Warner el director se mostró feliz de apoyar a su hija Ishana Night Shyamalan en su debut como directora al estar a cargo de “The Watchers” y que describieron como un cuento de hadas gótico que prevé su lanzamiento para el 7 de junio del 2024.

Trap de momento no ha confirmado su elenco, pero se espera que puedan contar con actores y actrices importantes, considerando los distintos colaboradores que ha tenido M. Night Shyamalan en el pasado, además tiene una fecha de estreno tentativa para el 2 de agosto del próximo año, por lo que pronto debería de haber anuncios.

M. Night Shyamalan’s next film ‘TRAP’ is described as a “psychological thriller set at a concert.”



(Source: Deadline) pic.twitter.com/wrs82nS2Yw