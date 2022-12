Por andar de hater sin sentido: Maca Carriedo se disculpa con Anahí

Maca Carriedo volvió a hacer tendencia en redes sociales, ahora por ofrecer disculpas a Anahí, luego de que la cantante enfrentara a la conductora por sus burlas hace unos años, durante el programa “La Más Draga”.

A través de Twitter, Carriedo publicó una nota en donde ofrece una “sincera disculpa” por el hate hacia la exRBD.

La carta explica que se equivocó al opinar y hacer comentarios negativos, sin embargo expuso que la persona que escribió eso, hace años, ya no es la misma en este 2022.

La conductora de "La Más Draga" se burló de Anahí en el pasado por los problemas alimenticios, que la cantante padeció en un momento de su vida.

Muchos de estos comentarios se remontan al 2010, y se puede leer que Maca se mofa de la delgadez de Anahí, de su supuesta adicción a vomitar y de su "fea" forma de cantar.

En 2015, Maca Carriedo hizo un comentario refiriéndose a Manuel Velasco Coello y la práctica de vomitar, propio de personas con problemas alimenticios, de los cuales la propia Anahí habló abiertamente en su momento.

Why are you so obsessed with Anahi? @maca_online pic.twitter.com/1a9fynBmLz